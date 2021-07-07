Також Любченко повідомив, що Мінфін веде переговори з МВФ про новий транш.

Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду за чинною програмою співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування зі ЗМІ в рамках форуму "Україна 30" заявив перший віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

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"Якщо цього не відбудеться до кінця цього року, Україна не відчує ніяких потрясінь", - підкреслив він.

Також він додав, що Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу.

"У нас виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду, щодо інституційних змін, прямих дій уряду, тому ми впевнені та дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це маячня при такій потребі в інвестиціях", - сказав Любченко.

Stand-by для України

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

8 червня 2021 року в ЄС назвали головна умова для надання Україні чергового траншу.

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Автор: Дмитро Шварц