Очікується, що "Дія.City" прискорить темпи зростання українського ІТ-сектору та зумовить ріст доходів галузі до 17 млрд доларів.

Міністерство цифрової трансформації запустить спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії "Дія.City" наприкінці січня 2022 року.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

"Проект із запуску "Дія.City" вийшов на фінішну пряму. Найближчим часом в Україні будуть діяти одні з найкращих у світі податкових умов для ІТ-бізнесу... "Дія.City" допоможе Україні посісти гідне місце серед світових лідерів цифрової економіки", - цитує прес-служба міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Очікується, що завдяки "Дія.City" темпи росту ІТ-сектору можуть подвоїтися до 40-50% на рік, а доходи галузі зможуть зрости з 6 млрд доларів до 17 млрд доларів.

Крім того, голова Комітету ВР з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв зазначив, що "Дія.City" буде пілотним проектом впровадження податку на виведений капітал (ПнВК) в Україні. Резиденти режиму матимуть право обирати між податком на прибуток (18%) і ПнВК (9%).

Щодо оподаткування доходів працівників та гіг-спеціалістів, то діятимуть такі ставки: ПДФО - 5%, ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5%.

Читайте такожШмигаль назвав найбільш привабливі для інвестування галузі української економікиЯк повідомляв УНІАН, у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає створення віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City", участь у якій буде добровільною для IT-компаній.

14 грудня Рада ухвалила закон, який встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів "Дія.City", 18 грудня президент Володимир Зеленський підписав його.

За оцінкою Міністерства цифрової трансформації, доходи української IT-сфери завдяки створенню вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City" можуть зрости до 2025 року майже утричі.

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