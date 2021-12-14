Рада ухвалила закон про оподаткування резидентів вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City".

Верховна Рада ухвалила закон, що регулює питання оподаткування резидентів вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№5376) проголосували 285 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Документ передбачає податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%; єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати; військовий збір у розмірі 1,5%; можливість вибирати, який корпоративний податок платити, – податок на прибуток у розмірі 18% або податок на виведений капітал за ставкою 9%.

Законопроект також пропонує стимулювати інвестиції шляхом введення таких податкових нововведень: 0% податку на дохід від реалізації фізичною особою частки в компанії-резиденті "Дія.City" - за умови, якщо вона володіла часткою понад рік; 0% на прибуток фізичних осіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше одного разу на два роки; податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб на суму інвестицій в українські стартапи.

Доходи української IT-галузі:

За оцінкою Міністерства цифрової трансформації, доходи української IT-галузі завдяки створенню вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City" можуть зрости до 2025 року майже втричі - до 16,5 млрд дол. з нинішніх 6 млрд дол.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, податкова система у віртуальній вільній економічній зоні для IT-компаній "Дія.City" дозволить знизити податкове навантаження на бізнес в 5 разів.

Автор: Дмитро Шварц