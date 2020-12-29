Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.
Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.
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«Як ми бачимо прогноз на 2021 рік. Ми бачимо зростання в 4,6%. Ми завжди в Міністерстві економіки намагаємося оперувати цифрами та виходити з реалій. Ми бачимо стабілізацію і відновлення економічної діяльності в четвертому кварталі. А 4,6% - це не тільки наш прогноз, а консенсус - прогноз по ринку. МВФ прогнозує зростання ВВП України на 3,4%, Національний банк України станом на жовтень – 4,2%, Dragon Capital, ICU, ЄБРР - від 4 до 5,7% зростання ВВП», - сказав він.
Попередні показники ВВП
18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.
Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.
Станом на 29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберегло базовий макроекономічний прогноз, який передбачав падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.
Держбюджет-2021 і ВВП
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
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