Прогноз щодо ВВП озвучив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

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«Як ми бачимо прогноз на 2021 рік. Ми бачимо зростання в 4,6%. Ми завжди в Міністерстві економіки намагаємося оперувати цифрами та виходити з реалій. Ми бачимо стабілізацію і відновлення економічної діяльності в четвертому кварталі. А 4,6% - це не тільки наш прогноз, а консенсус - прогноз по ринку. МВФ прогнозує зростання ВВП України на 3,4%, Національний банк України станом на жовтень – 4,2%, Dragon Capital, ICU, ЄБРР - від 4 до 5,7% зростання ВВП», - сказав він.

Попередні показники ВВП

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Станом на 29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберегло базовий макроекономічний прогноз, який передбачав падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.

Держбюджет-2021 і ВВП

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Дмитро Шварц