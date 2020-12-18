За словами прем'єра, в 2021 році планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна інфляція.

Падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу "Україна і світ у 2021 році", організованого виданням "Новое время".

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"Сьогодні ми чітко розуміємо, що цього року ми втратимо не більше 5% ВВП через цю кризу. Сьогодні ми розуміємо, як ми будемо жити наступного року. Ми прогнозуємо 4,6% зростання економіки. Наступного року ми прогнозуємо помірну інфляцію - НБУ дає 5 + 1%, Мінекономіки вважає, що для пожвавлення економіки між 7 і 7,3% буде прийнятно", - сказав він.

Падіння ВВП

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

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Автор: Дмитро Шварц