Падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу "Україна і світ у 2021 році", організованого виданням "Новое время".
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"Сьогодні ми чітко розуміємо, що цього року ми втратимо не більше 5% ВВП через цю кризу. Сьогодні ми розуміємо, як ми будемо жити наступного року. Ми прогнозуємо 4,6% зростання економіки. Наступного року ми прогнозуємо помірну інфляцію - НБУ дає 5 + 1%, Мінекономіки вважає, що для пожвавлення економіки між 7 і 7,3% буде прийнятно", - сказав він.
Падіння ВВП
Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
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