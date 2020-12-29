Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберігає базовий макроекономічний прогноз, який передбачає падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.
Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.
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«Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні, падіння на 4,8% по року. Ми зберігаємо цей прогноз як базовий", - сказав він.
Також міністр зазначив, що після жорсткого карантину в березні-травні вітчизняна економіка почала своє відновлення.
«За перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося, враховуючи локдауни та обмеження, і склало 11,4%. Серія стимуляційних речей і економічна політика, яку проводив уряд, дали можливість збалансувати та зменшити це падіння. З третього кварталу ми почали бачити економічну стабілізацію. Падіння в третьому кварталі збереглося і склало 3,5%, А також очікується 3% падіння в четвертому кварталі», - сказав він.
За словами Петрашка, в листопаді індекс виробництва промислової продукції був лише на 0,3% меншим, ніж у листопаді 2019 року, при цьому показник індексу сільськогосподарської продукції виріс за рік на 11,3%, а оборот роздрібної торгівлі - на 12,1%, що свідчить про відновлення економічної активності.
Попередні показники падіння ВВП
18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.
Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.
Держбюджет-2021 і ВВП
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
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