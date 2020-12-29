За словами міністра Петрашка, після жорсткого карантину в березні-травні вітчизняна економіка почала своє відновлення.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберігає базовий макроекономічний прогноз, який передбачає падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.

Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

Читайте такожМакроекономічний прогноз на 2021 рік: зростання економіки на 4% за помірного зростання інфляції

«Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні, падіння на 4,8% по року. Ми зберігаємо цей прогноз як базовий", - сказав він.

Також міністр зазначив, що після жорсткого карантину в березні-травні вітчизняна економіка почала своє відновлення.

«За перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося, враховуючи локдауни та обмеження, і склало 11,4%. Серія стимуляційних речей і економічна політика, яку проводив уряд, дали можливість збалансувати та зменшити це падіння. З третього кварталу ми почали бачити економічну стабілізацію. Падіння в третьому кварталі збереглося і склало 3,5%, А також очікується 3% падіння в четвертому кварталі», - сказав він.

За словами Петрашка, в листопаді індекс виробництва промислової продукції був лише на 0,3% меншим, ніж у листопаді 2019 року, при цьому показник індексу сільськогосподарської продукції виріс за рік на 11,3%, а оборот роздрібної торгівлі - на 12,1%, що свідчить про відновлення економічної активності.

Попередні показники падіння ВВП

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Держбюджет-2021 і ВВП

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц