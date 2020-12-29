Макропрогноз зберігається на колишньому рівні / фото УНІАН Володимир Гонтар

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберігає базовий макроекономічний прогноз, який передбачає падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.

Про це під час прес-конференції заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко.

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«Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні, падіння на 4,8% по року. Ми зберігаємо цей прогноз як базовий", - сказав він.

Також міністр зазначив, що після жорсткого карантину в березні-травні вітчизняна економіка почала своє відновлення.

«За перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося, враховуючи локдауни та обмеження, і склало 11,4%. Серія стимуляційних речей і економічна політика, яку проводив уряд, дали можливість збалансувати та зменшити це падіння. З третього кварталу ми почали бачити економічну стабілізацію. Падіння в третьому кварталі збереглося і склало 3,5%, А також очікується 3% падіння в четвертому кварталі», - сказав він.

За словами Петрашка, в листопаді індекс виробництва промислової продукції був лише на 0,3% меншим, ніж у листопаді 2019 року, при цьому показник індексу сільськогосподарської продукції виріс за рік на 11,3%, а оборот роздрібної торгівлі - на 12,1%, що свідчить про відновлення економічної активності.

Попередні показники падіння ВВП

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Держбюджет-2021 і ВВП

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Автор: Дмитро Шварц