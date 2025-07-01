"Мінімалка" зростатиме приблизно на 700 гривень щороку.

В наступні три роки в Україні передбачається щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, затвердженій урядом.

Так, мінімальна заробітна плата за планом уряду складатиме:

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з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року – 9 374 гривні;

з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень.

Зазначається, що у 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з огляду на основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема з урахуванням підвищення темпів інфляції для відповідного року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб має скласти:

3 288 грн у 2026 році;

3 482 грн у 2027 році;

3 667 грн у 2028 році.

Бюджетна декларація 2026-2028 – головні новини

Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2026-28 роки, яка передбачає два сценарії розвитку події та містить загальні показники доходів, та граничні показники видатків державного бюджету.

Базовий сценарій в декларації передбачає припинення вогню з 2026 року, за таких умов видатки держбюджету на безпеку і оборону визначено: на 2026 рік - 1,817 трлн гривень; 2027 рік - 1,439 трлн гривень; 2028 рік – 1,384 трлн гривень.

За альтернативного сценарію інтенсивні бойові дії продовжуватимуться і наступного року, тоді обсяг видатків сектору безпеки і оборони на 2026 рік повинен бути відновлений до рівня 2025 року.

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