Погоджений з МВФ варіант декларації готуються передати до Верховної Ради для схвалення.

Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2026-28 роки, яка передбачає два сценарії розвитку події та містить загальні показники доходів, та граничні показники видатків державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

В декларації передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року, а інший – продовження повномасштабної агресії РФ протягом 2026 року. Згідно другого сценарію, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж в 2025 році.

Разом з тим, у Мінфіні запевняють, що видатки на безпеку і оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом держбюджету.

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Бюджетна декларація 2026-2028 є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум.

Декларацію підготували спільно з головними розпорядниками коштів після консультацій з МВФ.

Наступним кроком буде подання урядом бюджетної декларації 2026-2028 на розгляд до Верховної Ради України.

Бюджет та виплати військовим

Як повідомляв УНІАН, 27 червня президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати у бюджетній декларації питання збільшення грошового забезпечення військовим.

25 червня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету. Урядовці пропонують депутатам збільшити кошторису видатки на безпеку та оборону на 449 мільярдів гривень.

Значними видатки на сектор безпеки та оборони можуть бути і наступного року. Міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у парламенті 5 червня, зазначив, що уряд розглядає сценарій продовження бойових дій протягом 2026 року.

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