За умова припинення вогню Україна має зберегти обороноздатність та військовий потенціал.

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки уряд підготував два сценарії щодо розміру військових видатків, які враховують як припинення вогню з наступного року, так і продовження бойових дій.

Про це йдеться у постанові Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

Так, за базового сценарію в умовах припинення вогню у 2026 році, для уряду існує виклик щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу для відсічі збройній агресії РФ проти України. За таких умов видатки держбюджету на безпеку і оборону визначено:

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на 2026 рік - 1,817 трлн гривень;

2027 рік - 1,439 трлн гривень;

2028 рік - 1 384 трлн гривень.

"В умовах довготривалої війни, глобальної кризи і нестабільності, послаблення традиційних союзів, видатки на безпеку і оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом бюджету. Україна прагне захистити свій суверенітет та кордони. Забезпечення сил безпеки і оборони України необхідним фінансовим ресурсом є однією з передумов - повернути своє", - йдеться у декларації.

Крім цього, Україна пропонує міжнародним партнерам з Коаліції охочих створити окремий фонд для фінансування потреб сил безпеки і оборони України. Таке рішення дасть змогу зберегти необхідну чисельність військових для упередження поновлення збройної агресії РФ проти України, а також буде одним з факторів гарантії безпеки для європейських партнерів.

Альтернативний сценарій

Зазначається, що в разі збереження високої інтенсивності воєнних дій національна економіка може зіткнутися з подальшим послабленням виробничої активності, обмеженим доступом до окремих ресурсів, а також зростанням логістичних і безпекових витрат для бізнесу.

Тому Мінекономіки розробило альтернативний сценарій прогнозу, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки. Він передбачає уповільнення темпів економічного зростання у 2026 році до 2,4% з подальшим більш пригніченим економічним відновленням у 2027 і 2028 роках в середньому щороку на рівні 4,6%, більш високий інфляційний тиск в економіці (зростання споживчих цін на 9,9% у 2026 році, 9,4% у 2027 році, 7,5% у 2028 році), повільніше відновлення експорту товарів та послуг.

"Обсяг видатків сектору безпеки і оборони на 2026 рік повинен бути відновлений до рівня 2025 року з урахуванням змін до державного бюджету. Так, проти базового сценарію видатки на сектор безпеки і оборони повинні бути збільшені на 750-800 млрд гривень і в загальному обсязі становитимуть 2,6 трлн. гривень, що становитиме понад 25% ВВП", - сказано в документі.

Також зазначається, що за умови спрямування внутрішніх ресурсів, а саме доходів державного бюджету та внутрішнього фінансування на покриття видатків сектору безпеки і оборони, Україна потребуватиме збереження зовнішньої фінансової підтримки на рівні не нижче поточного року для фінансування соціальних програм, підтримки населення.

Бюджет України – останні новини

Мінфін готував Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, розглядаючи два сценарії – базовий і альтернативний, за яким війна триватиме увесь 2026 рік. Про це повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Президент Володимир Зеленський доручив опрацювати у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Він увів в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Крім цього, уряду доручили забезпечити першочергове фінансування за такими напрямами, як розробка і закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння, безпілотних комплексів та роботизованих систем тощо.

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