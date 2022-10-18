Збільшення ВР коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.

Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради України щодо зільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.

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Резніков зазначив, що ВР проголосувала за зміни до Державного бюджету на 2022 рік. "Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби", - повідомив міністр. За його словами, це важливий елемент стійкості нашої оборони.

Бюджет на оборону

Сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про збільшення на 387 млрд грн видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік.

За відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів.

Передбачені додаткові видатки на національну безпеку та оборону за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень, у тому числі для: Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 365,16 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 219,13 млрд грн; системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 12,9 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 5,84 млрд грн; Головного управління розвідки Міноборони – 3,17 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,37 млрд грн; Служби безпеки – 3,74 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 3,57 млрд грн; адміністрації Держспецзв’язку – 1,25 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 1,21 млрд грн; Управління державної охорони – 594,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 570,2 млн грн; Служби зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

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