Підтримали рішення 318 депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення на 387 млрд грн видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, за відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, передбачені додаткові видатки на національну безпеку і оборону за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень, у тому числі для: Міноборони (разом з Держспецтрансслужбой) – 365,16 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 219,13 млрд грн; системи МВС (Нацполиция, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 12,9 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 5,84 млрд грн, Головного управління розвідки Міноборони – 3,17 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,37 млрд грн; Служби безпеки – 3,74 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 3,57 млрд грн; адміністрації Держспецзв'язку – 1,25 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 1,21 млрд грн; Управління державної охорони – 594,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 570,2 млн грн; Служби зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

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Війна в Україні та держбюджет:

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

8 вересня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

13 вересня Кабмін підтримав проект державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді та розпочнеться розгляд у профільному комітеті. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що дефіцит держбюджету-2023 досягне 38 мільярдів доларів.

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