Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

В Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні витрати, в тому числі в соціальній та гуманітарній сферах", - написав він.

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За словами Голови Уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

"В цілому в цьому році Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави і вистояти в боротьбі з агресором. Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", - додав він.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також 4 жовтня прес-служба Міністерства фінансів повідомила про те, що Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 млн дол. для нагальних потреб.

На сьогодні Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі та в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі.

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