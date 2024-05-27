Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Місія МВФ та представники влади України як і анонсувалось розпочинають переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Як повідомила прес-служба Мінфіну, від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права. Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Відео дня

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", – зазначив під час відкриття місії міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві нагадали, що Україна вже отримала чотири транші у рамках програми EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

МВФ і Україна – останні новини

23 травня команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, аби обговорити з представниками влади України ризики, перед якими постала економіка держави. Після цього, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм мала розпочати у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування.

Міжнародний валютний фонд напередодні виступив проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

Вас також можуть зацікавити новини: