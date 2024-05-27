Місія МВФ та представники влади України як і анонсувалось розпочинають переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Як повідомила прес-служба Мінфіну, від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права. Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.
Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", – зазначив під час відкриття місії міністр фінансів України Сергій Марченко.
У відомстві нагадали, що Україна вже отримала чотири транші у рамках програми EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.
МВФ і Україна – останні новини
23 травня команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, аби обговорити з представниками влади України ризики, перед якими постала економіка держави. Після цього, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм мала розпочати у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування.
Міжнародний валютний фонд напередодні виступив проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.