Результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня.

Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями розпочне нову місію в Україні для оцінювання стану економіки та ефективності роботи зруйнованої війною країни в рамках програми кредитування на суму 15,6 млрд доларів, повідомила представниця МВФ Джулі Козак.

Цей найбільший для України після початку російського вторгнення чотирирічний кредит МВФ було схвалено в березні 2023 року, пише "Бі-бі-сі".

"Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати найближчими тижнями", - зазначила представниця Фонду.

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За словами Козак, місія оцінить останні економічні події в Україні та перегляне свої макроекономічні параметри й аналіз стійкості боргу країни. Вона також зазначила, що результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня.

У межах програми кредитування МВФ Україна має вжити заходів із підтримання фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також провести більш масштабні реформи для підтримання макроекономічної стабільності.

Співпраця України з МВФ

Цього року Україна потребує 42 мільярдів доларів бюджетної підтримки, оскільки вона продовжує боротися проти російського вторгнення. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

За її словами, глобальна підтримка України залишається непохитною. Директор-розпорядник МВФ заявила, що війна Росії проти України має закінчитися, назвавши її "як людською трагедією, так і перешкодою для перспектив зростання світової економіки".

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