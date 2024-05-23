З 27 травня почнуться дискусії щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування.

Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, аби обговорити з представниками влади України ризики, перед якими постала економіка держави. Про це повідомляється у заяві постійного представника МВФ до України Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ на чолі з Головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – йдеться у заяві.

Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

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МВФ і Україна – останні новини

Представниця МВФ Джулі Козак напередодні повідомила, що Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями розпочне нову місію в Україні для оцінювання стану економіки та ефективності роботи зруйнованої війною країни в рамках програми кредитування на суму 15,6 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

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