Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, аби обговорити з представниками влади України ризики, перед якими постала економіка держави. Про це повідомляється у заяві постійного представника МВФ до України Ваграма Степаняна.
"Команда МВФ на чолі з Головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – йдеться у заяві.
Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
МВФ і Україна – останні новини
Представниця МВФ Джулі Козак напередодні повідомила, що Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями розпочне нову місію в Україні для оцінювання стану економіки та ефективності роботи зруйнованої війною країни в рамках програми кредитування на суму 15,6 млрд доларів.
Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.