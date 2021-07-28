Глава МВФ назвала переговори із Зеленським "дуже конструктивними".

Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що місія Фонду відвідає Україну у вересні.

Про це вона написала у Twitter за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Георгієва назвала переговори "дуже конструктивними" і повідомила, що Україна досягла економічного прогресу в рамках програми МВФ.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до отримання чергового траншу від МВФ, оскільки парламент прийняв необхідні для проведення реформ закони.

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Stand-by для України: що необхідно знати

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

Автор: Денис Прядко