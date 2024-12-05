Зростання резервів у листопаді склало 9,1%.

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39,925 млрд доларів.

Як повідомила прес-служба НБУ, в листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу – в листопаді на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6,7 млрд доларів (від Світового банку, США, Японії, Південної Кореї та від розміщення валютних ОВДП).

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 433,8 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 263,8 млн дол.

Також на динаміку резервів впливали операції Нацбанку на валютному ринку України.

"Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2,712 млрд дол. та викупив до резервів 4,4 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,7 млрд дол., що на 21% менше, ніж у жовтні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.

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Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили 36,578 млрд доларів. Таким чином, у жовтні вони зменшились на 6%.

Резерви у жовтні скоротились через кілька факторів: через валютні інтервенції НБУ, які проводили для того, щоб втримати курс і покрити структурний дефіцит валюти на ринку, а також через боргові виплати України в іноземній валюті.

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