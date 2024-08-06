Упродовж липня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Станом на 1 серпня 2024 року міжнародні резерви України становили майже 37,232 млрд доларів США. У липні вони знизилися на 1,8%, або 662,3 млн доларів. Про це свідчать попередні дані Нацбанку.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Загалом упродовж липня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

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операції Нацбанку на валютному ринку України – регулятор продав на валютному ринку 3,309 млрд доларів та викупив до резервів 1,8 млн доларів, відповідно чистий продаж валюти в червні становив 3,305 млрд доларів;

надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу – на валютні рахунки уряду надійшло 2,483 млрд доларів (від МВФ та розміщення валютних ОВДП), водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185 млн доларів;

переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) – вартість фінансових інструментів збільшилася на 342,9 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту

Основні фінансові новини

В кінці липня Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу.

Україна здійснила виплату близько 200 мільйонів доларів власникам своїх варантів ВВП, цінних паперів, що не були частиною нещодавньої угоди про реструктуризацію єврооблігацій на 20 мільярдів доларів із приватними кредиторами.

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