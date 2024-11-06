Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви нашої держави становили 36,578 млрд доларів. Таким чином, у жовтні вони зменшились на 6%. Скорочення золотовалютних запасів держави спостерігається вже другий місяць поспіль. Відповідні дані наводить НБУ.

"‎Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – ‎повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Резерви скоротились через кілька факторів. По-перше, через валютні інтервенції НБУ, які проводили для того, щоб втримати курс і покрити структурний дефіцит валюти на ринку. По-друге, через боргові виплати України в іноземній валюті.

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Частково ці заходи компенсували надходження міжнародної фінансової допомог від наших партнерів.

Чистий продаж валюти НБУ у минулому місяці становив 3,430 млрд доларів. Тоді як на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 1,991 млрд доларів. Зокрема, 1,111 млрд доларів - від МВФ.

Експерти Національного банку прогнозують, що за підсумками грудня рівень міжнародних резервів складе 43,6 млрд доларів. Ця сума враховує запевнення щодо подальшого фінансування, які раніше надали партнери України.

Міжнародні резерви – динаміка

Станом на 1 жовтня 2024 року золотовалютні резерви України становили $38,9 млрд. Таким чином, у вересні вони скоротилися на 8,1%.

У вересні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг дефолту емітента України у національній валюті з "ССС-" до "ССС+". Також було підтверджено рейтинг нашої держави на рівні "обмежений дефолт" у іноземній валюті.

За оцінками Fitch, загальний державний борг України становитиме у 2024 році 89,6% ВВП.

Що таке міжнародні резерви

Золотовалютні резерви - це високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для забезпечення розрахунків за міжнародними зобов'язаннями та коригування курсу валюти. Вони зберігаються у провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

Золотовалютні резерви є важливим показником стійкості економіки держави.

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