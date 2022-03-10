Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки.
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.
"Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ", - написав Шевченко у Facebook.
За його словами, кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України. Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.
Як повідомляв УНІАН, Україна припинила співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках програми Stand-by, другий перегляд якої розпочався за день до війни.