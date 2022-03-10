Українська влада скасувала чинну угоду stand-by / фото REUTERS
Україна припинила співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках програми Stand-by, другий перегляд якої розпочався за день до війни.
Про це повідомляється на офіційній сторінка МВФ.
"Українська влада скасувала чинну угоду stand-by, і влада висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення і зростання, коли буде така можливість. Органи влади мають намір продовжувати тісні консультації, оскільки вони продовжують розробляти та впроваджувати ефективні заходи щодо пом'якшення кризи", - йдеться в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- 9 березня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування в обсязі 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).