МВФ планує найближчим часом виділити Україні 1,4 млрд дол. США за програмою екстреної підтримки.

Україна припинила співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках програми Stand-by, другий перегляд якої розпочався за день до війни.

Про це повідомляється на офіційній сторінка МВФ.

"Українська влада скасувала чинну угоду stand-by, і влада висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення і зростання, коли буде така можливість. Органи влади мають намір продовжувати тісні консультації, оскільки вони продовжують розробляти та впроваджувати ефективні заходи щодо пом'якшення кризи", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: