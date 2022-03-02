Також МВФ продовжує працювати над українською програмою Stand-By Arrangement, згідно з якою з цього моменту до кінця червня доступні додаткові 2,2 мільярда доларів.

Вже наступного тижня Міжнародний валютний фонд планує ухвалити рішення щодо екстреного фінансування України у розмірі 1,4 млрд доларів, крім цього, Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці.

Про це йдеться в спільній заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої та президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

"У МВФ ми відповідаємо на запит України щодо екстреного фінансування через інструмент швидкого фінансування, який наша Рада може розглянути вже наступного тижня. У Групі Світового банку ми готуємо пакет підтримки в розмірі 3 млрд доларів в найближчі місяці, починаючи з операції швидкої виплати бюджетної підтримки на суму щонайменше 350 мільйонів доларів США, яка буде подана на затвердження правлінню цього тижня, а потім 200 мільйонів доларів у швидкій підтримці охорони здоров’я та освіти. Цей пакет включатиме мобілізацію фінансування від кількох партнерів з розвитку, і ми вітаємо вже оголошену підтримку з боку багатьох двосторонніх партнерів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що МВФ продовжує працювати над українською програмою Stand-By Arrangement, згідно з якою з цього моменту до кінця червня доступні додаткові 2,2 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Голова НБУ Кирило Шевченко разом з міністром фінансів Сергієм Марченком звернувся до МВФ із проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів - Інструментом швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

За даними НБУ, обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі. Квота України в МВФ - 2 млрд СПЗ, або 2,8 млрд дол. Фінансові умови RFI є подібними до умов stand-by agreement, отримані кошти мають бути виплачені через 3-5 років.в

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