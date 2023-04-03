У жовтні минулого року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Це 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд дол. Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ", - написав він.

Нова програма МВФ для України

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

У грудні 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

13 лютого 2023 року місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні, а 8 березня – дискусії з представниками влади України щодо потенційної програми.

21 березня Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму. Тоді стало відомом, що Україна може отримати від МВФ не лише моніторингову програму з переліком дій, але і солідну фінансову допомогу - приблизно 4,5 млрд доларів у 2023 році.

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