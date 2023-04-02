Зазначається, що до кінця червня підготують стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу

Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Офіційний Київ взяв на себе обов'язок відійти від екстрених заходів, введених через повномасштабний напад Російської Федерації.

"Як тільки дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції", - йдеться у документі.

При цьому Київ зобов'язався підготувати стратегію, яка "допоможе встановити і оцінити передумови для такого кроку і вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу". Крім того, Меморандум зобов'язує відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету в поточному році.

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"Після початку повномасштабної війни ми прийняли ряд екстрених заходів щодо забезпечення цінової і зовнішньої стабільності, включаючи введення режиму фіксованого обмінного курсу і валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки", - йдеться в документі.

Повідомляється, що війна триває, а економіка адаптується до нових умов, тому нинішня мета влади полягає в тому, "щоб продовжувати розумно захищати загальну макроекономічну і фінансову стабільність". Україна повинна узгодити податкове законодавство з нормами ЄС.

Меморандум з МВФ і новий кредит для України - що відомо

МВФ схвалив рекордний кредит для України на суму 15,6 мільярда доларів. Перший транш на суму 2,7 мільярда доларів.

У документі вказана, що Україна зобов'язалася провести пенсійну реформу, а також змінити систему соцзабезпечення, повернути обов'язкове декларування для чиновників. Крім того, український уряд анонсувало підвищення тарифів на газ і електроенергію.

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