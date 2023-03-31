Крім того, це перший такий кредит, який МВФ погодився виділити країні, яка знаходиться у стані війни.

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд для допомоги Києву покривати нагальні фінансові потреби на тлі війни.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела. "Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті", - підкреслило агентство.

Рішення формалізує угоду досягнуту з Україною 21 березня. Вона допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк.

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Війна в Україні та допомога МВФ

Після нападу Росії МВФ надав Україні екстрене фінансування на суму $1,4 млрд, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах.

13 жовтня 2022 року екстренне фінансування від МВФ на суму $1,3 млрд надійшло в Україну.

20 грудня 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

А 20 лютого цього року стало відомо, що уряд розраховує на початок Міжнародного валютного фонду нової багаторічної програми для України обсягом понад $15 млрд.

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