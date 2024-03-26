Кошти направлять на покриття пріоритетних бюджетних видатків.

У вівторок, 26 березня, Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це четвертий транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, виділення якого схвалила Рада МВФ. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Глава уряду додав, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готується до наступного перегляду програми.

А українському Мінфіні заявили, що Україна вже залучила близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

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"Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України – результат успішного третього перегляду програми EFF... Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програми МВФ

МВФ має три ключові програми, за якими співпрацює із позичальниками. Йдеться про угоду stand-by (SBA), програму розширеного фінансування (EFF) та інструмент швидкого фінансування (RFI). Обсяги фінансування з кожної їх залежить від квот держав у МВФ.

EFF, за якою Україна отримала кошти – це чотирирічна програма, згідно з якою Київ отримує підтримку бюджету та проводить економічні та антикорупційні реформи. Ця програма вперше була проведена ще 2015 року. Потім її відновили 2023-го. Зазвичай термін повернення коштів у рамках програм EFF становить від 4,5 до 10 років.

Співпраця України з МВФ

22 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення четвертого траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів.

Раніше УНІАН писав, що українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення. Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

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