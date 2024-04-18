За словами Георгієвої, глобальна підтримка України залишається непохитною.

Цього року Україна потребує 42 мільярди доларів бюджетної підтримки, оскільки вона продовжує боротися проти російського вторгнення. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

За її словами, глобальна підтримка України залишається непохитною. Директор-розпорядник МВФ заявила, що війна Росії проти України повинна закінчитися, назвавши її як людською трагедією, так і перешкодою для перспектив зростання світової економіки.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що на початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Уряду довелось з бюджету 4 млрд доларів США на закупівлю озброєння, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету.

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Фінансування МВФ

У вівторок, 26 березня, Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це четвертий транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, виділення якого схвалила Рада МВФ.

Раніше УНІАН писав, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році очікується незначна девальвація. Згідно з даними, зазначеними у звіті World Economic Outlook, із 2025 року курс долара до гривні поступово зростатиме і вже 2027 року переступить позначку в 50 гривень за долар.

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