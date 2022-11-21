В умовах відключення електрики громадяни все частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

Українці в жовтні зменшили витрати на одяг, взуття, електроніку та побутову техніку, при цьому більше платили картками за пальне. Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

"Загалом у жовтні українці більше платили картками за пальне – обсяги безготівкових оплат на АЗС зросли за місяць на 12,7%, та їжу – на 3,5%. Менше купували у жовтні одягу, взуття та інших промислових товарів – на 5,7%, а також електроніки й побутової техніки на – 5%", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в умовах відключення електрики громадяни все частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

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Як повідомив член правління з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, у жовтні при майже незмінному в порівнянні з вереснем загальному обсягу оплат картками, українці отримали готівки на касі на 12% більше – на 1,6 млрд грн.

"Саме ця послуга в умовах аварійних відключень електрики та повітряних тривог дозволяє мільйонам людей за необхідності отримувати готівку без зайвої небезпеки на пошук банкомата чи банківського відділення", - сказав Заіграєв.

На що українці витрачають гроші під час війни - дослідження

Дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua свідчить, що кожному третьому громадянину України щомісяця не вистачає грошей до зарплати, а кожен четвертий витрачає на харчові продукти до 60% свого бюджету.

Зазначалося, що через втрату роботу та скорочення заробітних плат, особливо на територіях активних бойових дій, з "раптовою бідністю" стикнулися навіть представники середнього класу. На зниження доходів українців вплинула низка чинників: втрата роботи, скорочення зарплат, інфляція та девальвація.

Також дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.uа свідчило, що українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

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