Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 грн до 261 грн.

У вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку, одяг, взуття та промислові товари та ліки.

Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

"У вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) і ліки (+13,4%). Витрати на паливо за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - на 2,7%, однак витрати на продукти у вересні коштували майже 45% загальних витрат українців", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що минулого місяця обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу банку збільшилися в порівнянні з серпнем на 4% (до 53,1 млрд грн).

Як повідомив член Правління "ПриватБанку" з питань малого та середнього бізнесу Євген Заграєв, українці у вересні витрачали більше, але менше купували - кількість оплачених картками покупок за місяць зменшилася на 2,5%. Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 грн до 261 грн.

Зарплати під час війни:

21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які мають документів. Крім того, врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну тим, хто виїхав або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу. Станом на початок серпня, за даними державного центру зайнятості, в Україні офіційно було зареєстровано 293 тисячі безробітних.

Станом на 28 вересня 40% українців втратили роботу в результаті війни й не мали основного джерела заробітку. Скоротили зарплати чверті (28,7%) опитаних фахівців.

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