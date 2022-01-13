На ваше ім’я оформили чужий кредит: як українцям захиститися від шахраїв

Українці нерідко стикаються з шахрайською схемою – оформленням чужих кредитів за підробленими чи скопійованими документами. З початку цього року у додатку "Дія" запрацювали нова функція, яка може допомогти зменшити кількість таких випадків. УНІАН розбирався, в чому полягає суть нововведення та як це допоможе захиститися від шахрайства з кредитами.

Однією з найрозповсюдженіших форм шахрайства в Україні є оформлення чужого кредиту на людину за допомогою підроблених документів чи здобутих десь ксерокопій паспортів. Жертв такого обману – незліченна кількість, а з урахуванням масового розширення в Україні мереж мікрофінансових організацій, які видають миттєві кредити, в тому числі онлайн, їх стає все більше.

Багато хто чув про випадки, коли на доброчесну людину як грім з ясного неба звалюється інформація про наявність заборгованості за кредитом, який вона не брала. І тоді людині доводиться оплачувати з власної кишені солодке життя шахраїв та часто безплідно чекати на результати розслідування поліції і брати участь у судових тяганинах.

Жителька Київщини анонімно розповіла УНІАН, як стикнулася вже з колекторами, які почали дзвонити із погрозами щодо повернення боргу, про який жінка вперше чула, адже не мала жодних кредитів.

"Виявляється, якимось чином шахраї оформили на моє ім’я кредит у мікрофінансовій організації на суму в 10 тисяч гривень, яка, з їхніми шаленими ставками, швидко виросла у багато разів. Ця фірма вже продала мій борг колекторам, тому відхрещується від усього, лише радить звертатися до поліції. Заяву там у мене прийняли, але поки що справа не зрушила з мертвої точки – шахраїв не знайшли, а колектори продовжують періодично кошмарити дзвінками", - бідкається жінка.

У Міністерстві цифрової трансформації спробували зробити крок назустріч викоріненню цієї шахрайської схеми. На початку 2022 року у застосунку "Дія" з’явилася нова послуга — сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії, яка покликана якщо не покласти край, то хоча б зменшити кількість таких випадків.

Через свою специфічність для багатьох пересічних українців вона не стала чимось гучним, як, наприклад, онлайн реєстрація місця проживання, оформлення субсидії тощо, але такі сповіщення насправді можуть ускладнити життя шахраям та захистити багатьох людей від оформлення на них чужих кредитів.

Нові можливості

Кредитна історія – це інформація про всі кредити особи, їх погашення, прострочені платежі та поручительства, яка передана банками, фінансовими компаніями і іншими організаціями, та зберігається в базі даних бюро кредитних історій.

Цю послугу Мінцифри впроваджує разом з Українським бюро кредитних історій (УБКІ). Це установа, яка займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. У них є вся інформація про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Варто зазначити, що і раніше можна було оформити підписку на отримання інформації з бюро щодо запитів кредитної історії, але ця послуга є платною.

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В чому полягає суть нової функції в "Дії"? Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації, перевірка історії — обов'язкова процедура при оформленні кредитів. Тепер, коли на громадянина візьмуть кредит або перевірятимуть його кредитну історію, він отримає пуш – сповіщення у застосунку "Дія". Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.

"Цифровізація допомагає захищати українців від шахрайства. Запускаючи сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в "Дії", ми допоможемо людям вчасно дізнаватися про подібні ситуації, зупиняти їх та зберігати кошти. Це послуга турботи про людей. Уже сьогодні всі користувачі "Дії" автоматично отримають доступ до послуги", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як це працює?

Який план дій при отриманні такого сповіщення? У Мінцифри пояснюють, що, якщо в "Дії" приходить пуш-повідомлення, що на людину взяли новий кредит, який вона не відкривала, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до УБКІ та написати скаргу. А при надходженні сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, можна швидко зреагувати та зв'язатися з фінустановою для з’ясування деталей і попередити шахрайську схему.

Минулого року Україна стала першою країною у світі, у якій цифровий паспорт є офіційним. У міністерстві переконують, що цифрові документи значно безпечніші за паперові, і більшість випадків кредитного шахрайства відбуваються саме з паперовими паспортами, які легко скопіювати та комусь передати. Незаконні операції з паперовими документами — одна з головних причин, чому в Кіберполіції зараз багато справ із кредитним шахрайством.

Консультант зі стратегічних комунікацій Анна Катруліна розповіла УНІАН, що наприкінці минулого року проводила дослідження на базі компанії, яка займається поверненням позикових фінансових коштів фінансовим установам.

"З'ясувалося, що 70 відсотків мікропозик та мікрокредитів - результат проведення шахрайських дій з документами, 64 відсотки - цими людьми є близькі родичі (співмешканці, діти) або друзі потерпілих. Здебільшого, мікропозики оформлюють на короткий термін (до 30 днів) та невелику суму (до 20 тисяч гривень). Відсотки нараховуються щодня та можуть становити 1–2,5 відсотки на день. Як наслідок, постраждалим, через неповернення позики своєчасно, нараховувалися величезні відсотки, внаслідок чого сума позики зростала у 2, 3, іноді в 10 разів", - сказала Катруліна.

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За її словами, у таких випадках мікрокредитні організації пропонують акційні пропозиції щодо списання частини коштів. Однак деякі недоброчесні організації через деякий час списану частину боргу продавали іншим компаніям з повернення фінансових коштів, і тоді постраждалі позичальники потрапляли в замкнене коло з оплат, дзвінків, погроз.

"Безперечно, можливість інформування фізичної особи про перевірку кредитної історії банком або мікрофінансовою організацією для видачі нового кредиту допоможе знизити відсоток постраждалих та запобігти можливим неприємним наслідкам взяття позики шахраям", - вважає експерт.

Ускладнити життя шахраям

Голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Роман Бабіцький зазначає, що чергова функція в "Дії", коли додаток сповіщає користувачів про перевірку їхньої кредитної історії, запрацювала тільки зараз, хоча обіцяли її ще у вересні минулого року.

"Чи буде вона працювати належним чином — питання лишається відкритим. Але основна проблема все ж лишається не з новою функцією, а зі старими паспортами. У Кіберполіції найчастіша категорія звернень — це саме кредитне шахрайство. А ці махінації, своєю чергою, найчастіше стаються з паперовими паспортами", - зазначає експерт.

За словами Бабіцького, раніше подібна функція вже була впроваджена у бюро кредитних історій під назвою "Статус Контроль".

"Якщо ви підключили цю функцію, і хтось, невідомий вам, запитує вашу кредитну історію, - ви отримаєте СМС-повідомлення. Тепер замість цього буде пуш-повідомлення. Але головна дія лишається за людиною", - каже Бабіцький.

Перевага нової функції в тому, що у "Дії" на порядок більше користувачів, аніж у системи "Статус Контроль". Якщо людина не стикалась з випадками кредитного шахрайства, то могла й не знати про такий сервіс.

За словами експерта, нова функція захистить якомога більше людей, якщо додаток буде працювати коректно, і поки що причин скаржитись на нього було обмаль.

При цьому експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун скептично ставиться до новації Мінцифри.

"Зараз "Дія" вийшла на новий рівень відірваності від реальності і надсилає пуш-повідомлення: "Увага, вас намагаються обікрасти". Чудово. Але ці попередження нічим нікому не допомагає. Поліція як не працювала – так і не працює. Хоча технологічно розслідування подібних злочинів займає не більше години", - написав експерт у своєму блозі.

Поліція приймає заяви від громадян щодо таких злочинів, яких дуже багато. І іноді звітує про успішне викриття банд шахраїв, які займаються оформленням кредитів з підробленими документами. Але таких успішних кейсів доведення до судового покарання злочинців, нажаль, крапля в морі.

План дій при шахрайстві

У наш неспокійний час варто знати, як діяти при виникненні подібної ситуації.

При фіксації оформлення чужого кредиту завдяки тому ж пуш-повідомленню від "Дії" необхідно звернутися до мікрофінансової організації (МФО) з вимогою надати завірені копії договору та документів, які підтверджують факт укладення договору. Крім того, слід зазначити у зверненні до МФО, що особисто жодних кредитних договорів не укладали, коштів не отримували та вимагаєте скасувати заборгованість.

Не зайвим буде записувати всі телефонні розмови із співробітниками МФО чи колекторськими компаніями.

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Обов’язково треба звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, та повідомити про це Департамент кіберполіції.

Наступним кроком буде звернення зі скаргою до Національного банку з метою проведення перевірки та отримання пояснень від МФО.

Якщо ж ці дії не призвели до бажаного результату, необхідно звернутися до суду щодо визнання недійсним кредитного договору. А після того, як буде доведено факт шахрайства, слід звернутися в Бюро кредитних історій з вимогою вилучити запис про оскаржену кредитну заборгованість з особистої кредитної історії.

Безперечно, новація в "Дії" є корисною з огляду на безперервний потік шахрайських схем із документами громадян. Під час пандемії ця проблема загострилася, адже зараз можна отримати більшість послуг у банках та інших фінансових установах онлайн, що полегшує "роботу" шахраїв.

Варто сподіватися, що сповіщення в "Дії" дійсно ускладнять життя шахраям та захистять українців від втрати коштів. Але фантазія злочинців не має меж, вони завжди вигадують нові схеми обману, тому завжди слід бути обачним, аби не стати їхньою наступною жертвою.

Катерина Жирій