Дані документи можуть відображатися в електронній формі, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безоплатно.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (№4355).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 302 народних депутати з 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Україна - перша в світі з е-паспортом

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, Україна стала першою в світі країною, яка прирівняла електронні паспорти до паперових.

"Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їхні фізичні аналоги. Ми створили світовий кейс для побудови цифрової держави", - написав Федоров.

Міністр підкреслив, що е-паспорт можна використовувати нарівні з паперовими.

"Відкриття банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті", - додав Федоров.

Він також уточнив, що біометричний закордонний паспорт або ID-карта в додатку "Дія" на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового або пластикового документів з 23 серпня 2021 року.

Що передбачає закон про цифрові паспорти

Законом встановлюється, що е-паспорт - паспорт громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паперовому варіанті паспорта, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності).

Е-паспорт для виїзду за кордон - паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором, а також інформації про місце проживання та податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності).

Закон передбачає, що паспорти внутрішній і для виїзду за кордон можуть відображатися у формі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон.

Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються за бажанням особи, на ім’я якої оформлено паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені із застосуванням засобів Реєстру, та використовуються на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг.

Вони пред’являються особою замість та без додаткового пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про місце проживання.

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Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безоплатно.

Електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися та застосовуватися у таких самих випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копій паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Для їх формування використовуються відомості, передані до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг відповідно до вимог законодавства України (крім відцифрованих відбитків пальців рук особи) з Реєстру та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування.

Порядок формування е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їхніх електронних копій та їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами визначається Кабінетом міністрів. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити перевірку е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, що пред’являються громадянами України.

Обробка персональних даних, у тому числі, передача інформації про особу з Реєстру, здійснюється засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Водночас, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не використовуються у разі перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну; в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї; в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води країни.

Серед іншого, встановлюється, що розпорядник Єдиного державного демографічного реєстру надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в установленому законодавством порядку. Також у тексті закону слова "електронний цифровий підпис" замінюються словами "кваліфікований електронний підпис".

Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року.

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Автори: Олександр Топчій, Таня Поляковська