Оновлення почне працювати за замовчуванням з 4 січня.

Міністерство цифрової трансформації запускає функцію повідомлення про кредити або перевірки кредитної історії з 4 січня 2022 року в додатку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Перевірка кредитної історії - це обов'язковий етап при оформленні кредиту. Тепер, коли якийсь банк буде перевіряти вашу кредитну історію або відкривати новий рахунок, - ви відразу ж побачите пуш в додатку "Дія", - повідомив він.

За словами міністра, функція буде працювати в додатку за замовчуванням з 4 січня. Оновлювати "Дію" не буде потрібно.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило про плани запустити спеціальний правовий режим для IT-індустрії "Дія.City" наприкінці січня 2022 року.

Очікується, що завдяки "Дія.City" темпи зростання IT-сектора можуть подвоїтися до 40-50% на рік, а доходи галузі зможуть зрости з 6 млрд доларів до 17 млрд доларів.

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