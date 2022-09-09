На відновлення України після війни необхідно $349 мільярдів. Збитки були підраховані Єврокомісію, Кабміном та Світовим банком.
Про це йдеться у звіті Швидка оцінка завданих збитків та потреб у відновленні (RDNA).
Зазначається, що найближчими місяцями заявлена сума зросте, оскільки активні бойові дії на території України продовжуються.
"Швидка оцінка завданих збитків та потреб відновлення ( RDNA) є першою комплексною оцінкою наслідків війни у двадцяти різних секторах після російського вторгнення", - додали у звіті Світового банку.
Станом на 1 червня 2022 року збитки секторам оцінюються на рівні близько $97 мільярдів:
- житловий сектор (40% від загального обсягу заподіяної шкоди);
- транспорт (31%);
- торгівля та промисловість (10%).
Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Харківська області, за ними йдуть Київська, Чернігівська та Запорізька області.
Нагадаємо, за оцінками KSE, прямі збитки економіки України через війну зросли до $108,3 мільярда.