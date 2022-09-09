Очікується, що найближчими місяцями заявлена сума зросте, оскільки активні бойові дії на території України продовжуються.

На відновлення України після війни необхідно $349 мільярдів. Збитки були підраховані Єврокомісію, Кабміном та Світовим банком.

Про це йдеться у звіті Швидка оцінка завданих збитків та потреб у відновленні (RDNA).

Зазначається, що найближчими місяцями заявлена сума зросте, оскільки активні бойові дії на території України продовжуються.

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"Швидка оцінка завданих збитків та потреб відновлення ( RDNA) є першою комплексною оцінкою наслідків війни у двадцяти різних секторах після російського вторгнення", - додали у звіті Світового банку.

Станом на 1 червня 2022 року збитки секторам оцінюються на рівні близько $97 мільярдів:

житловий сектор (40% від загального обсягу заподіяної шкоди);

транспорт (31%);

торгівля та промисловість (10%).

Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Харківська області, за ними йдуть Київська, Чернігівська та Запорізька області.

Нагадаємо, за оцінками KSE, прямі збитки економіки України через війну зросли до $108,3 мільярда.

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