До 2032 року приблизно 2,5 млрд доларів заплановано витратити на розвиток газотранспортної та газорозподільної мережі.

План відновлення України передбачає майже 30 млрд доларів інвестицій в розвиток газовидобутку.

Про це йдеться в проекті плану, розміщеному на сайті Ukraine Recovery Conference.

"Потреби галузі в інвестиціях після перемоги України оцінюються більш ніж у 25 млрд доларів. Для залучення цього капіталу необхідно забезпечити сприятливі умови, в тому числі спрощення бюрократичних процедур, збереження стимулюючого і передбачуваного регуляторного режиму", - написано в документі.

Зокрема, в основний план входить розробка видобутку газу з щільних порід. У це заплановано інвестувати 11,3 млрд доларів зі збільшенням видобутку до 4,2 млрд кубометрів на рік. Ще 6,3 млрд дол. залучать в розробку газу з традиційних родовищ зі збільшенням обсягів видобутку до 10 млрд кубометрів на рік. Все це передбачено виконати в межах 2023-2032 років.

Додатково, план передбачає проект збільшення обсягів видобутку газу - до 18 млрд кубометрів - на шельфі Чорного моря. Це вимагатиме 10,8 млрд доларів фінансування. Але цей проект не входить в базовий сценарій розвитку газового сектора, а йде як його додатковий потенціал. Точні дати реалізації не названі, але підкреслюється, що проведення повної розвідки хоча б третини вуглеводневих покладів в Чорному морі потребує 5-7 років і достатніх інвестицій.

"Реалізація цих проектів залежить від ситуації та завершення бойових дій, залучення достатнього фінансування і створення сприятливого регуляторного і фіскального режиму", - йдеться в документі.

До того ж до 2032 року близько 2,5 млрд доларів планується витратити для розвитку газотранспортної та газорозподільної мережі.

Війна і план відновлення України:

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив ключові принципи Національного плану відновлення, який пропонує Україна.

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