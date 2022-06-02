Метою цього кроку є захист гривневих доходів і заощаджень громадян, підкреслили в НБУ.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

"Метою цього рішучого кроку (підвищення ставки до 25% - УНІАН) разом з іншими заходами є захист гривневих доходів і заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення здатності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", - йдеться в повідомленні.

Війна та облікова ставка в Україні:

20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

24 лютого Росія вторглася на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив дисконтна ставка на рівні 10%.

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