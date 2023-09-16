Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого регулятором на дату розрахунку.

З метою поліпшення роботи готівкового сегмента валютного ринку та збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для військових Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень.

Як повідомляє прес-служба НБУ, з 16 вересня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк або небанківська фінансова установа має можливість продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

"НБУ пом'якшує ряд валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегмента валютного ринку, збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, постраждалих від бойових дій та інших категорій населення, а також створення умов для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, установи продаватимуть клієнтам іноземну валюту в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума наступних складових:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, який розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних / робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, яка розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Як зазначили в НБУ, сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого регулятором на дату такого розрахунку.

Також НБУ розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи можуть переказувати кошти за кордон. До відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

Нацбанк дозволив державним підприємствам переказувати кошти за кордон для виконання зобов'язань перед нерезидентом за кредитом або позикою, які були реструктуризовані на умовах, погоджених урядом.

"Дозволено здійснювати інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань. такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", - додають в НБУ.

Зміна валютних обмежень

У листопаді 2022 року Нацбанк змінив валютні обмеження. Тепловізори та ряд інших приладів увійшли до переліку товарів, за які волонтери можуть платити гривневими картками за кордоном. Крім того, банки отримали можливість надавати тендерні гарантії українським експортерам для поставок товарів за кордон. Також НБУ дозволив банкам відкривати рахунки військовим за посвідченнями офіцера, генерала та адмірала.

У серпні 2023 року експерт розповів, як на курс вплине пом'якшення валютних обмежень.

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