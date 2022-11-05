Тепер тепловізори та ряд інших приладів увійшли до переліку товарів, за які волонтери можуть платити гривневими картками за кордоном.

Національний банк України пом'якшує деякі валютні обмеження і скасовує бланкове рефінансування для банків.

Як повідомив регулятор, відмова від бланкового рефінансування банків пояснюється рекордним рівнем ліквідності в банківській системі, попри повномасштабну війну.

Регулятор повідомляє, що тепер тепловізори та ряд інших приладів увійшли до переліку товарів, за які волонтери можуть платити гривневими картками за кордоном. Крім того, банки отримали можливість надавати тендерні гарантії українським експортерам для поставок товарів за кордон.

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Також благодійні фонди зможуть купувати валюту для оплати імпортних контрактів, навіть якщо у них є залишки на валютних рахунках.

"Враховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дозволило на початку війни утримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність", – відзначили в Нацбанку.

Також НБУ дозволив банкам відкривати рахунки військовим за посвідченнями офіцера, генерала та адмірала. Крім того, банкам і далі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

Війна і посилення валютних вимог:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

11 серпня 2022 року в парламенті заявили, що планують зобов'язати обмінники платити податок на прибуток авансом.

15 серпня 2022 року Національний банк попередив валютні обмінники про проведення позапланових виїзних перевірок.

7 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який зобов'язує обмінники валют платити фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств (№7655).

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує обов'язкову сплату авансового внеску з податку на прибуток за кожен обмінний пункт валют.

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