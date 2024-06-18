Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,45 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,56/40,59 грн/дол., євро – 43,48/43,49 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 11 копійок і складає 40,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,25 грн/євро (курс продажу – 44,08 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 червня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 44,25 грн за євро.

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