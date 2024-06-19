НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, використовуючи інтервенції.

В Україні зберігається дефіцит валюти. Нацбанк і надалі використовує інтервенції (купівля, продаж або обмін іноземної валюти на міжбанку) для збалансування ринку. Про це свідчить червневий звіт НБУ про фінансову стабільність.

"Із жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низко валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність. Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції – основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку", – йдеться у звіті.

Також зазначається, що подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають НБУ необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його зміну.

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Водночас, за даними Нацбанку, валютний ризик залишається помірним. Коливання обмінного курсу гривні до долара США зросли. Відповідно погіршилися й оцінки банками рівня валютного ризику.

"Натомість ризик для банків знижувало зменшення чистої відкритої валютної позиції банків. Крім того, більший обсяг міжнародних резервів забезпечує комфорт на валютному ринку", – підкреслив регулятор.

Курс валют в Україні

Національний банк України встановив на середу, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 19 червня, знизився на 7 копійок і складає 40,98 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,47 грн за долар. У валютних обмінниках Києва долар незначно подешевшав - на 1 копійку, і складає 40,91 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн).

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