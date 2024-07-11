Зміни спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу.

В четвер, 11 липня, почали діяти зміни щодо валютних обмежень, які 9 липня затвердив Національний банк. Як повідомила пресслужба НБУ, перш за все зміни спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу.

Для цього регулятор вжив таких кроків:

надав змогу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику – гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом чи поручителем – міжнародна фінансова організація;

переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття військових ризиків на території України – сигнал для інвесторів та донорів щодо можливості зменшити свої інвестиційні ризики в Україні.

По-друге, для підтримки волонтерської спільноти розширюється перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. Додано, зокрема, комплектуючі для БПЛА, термоковдри та термогрілки. Також нерезиденти на території України відтепер зможуть робити благодійні внески не лише в іноземній валюті, а й у гривні. Відповідні перекази можна здійснювати як на рахунки державних органів, так і благодійних фондів.

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По-третє, внесені уточнюючі зміни для підтримки населення та бізнесу, зокрема:

фізособи можуть повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі – українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав;

бізнес може сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

Ситуація на фінансовому ринку

У травні 2024 року НБУ оголосив найбільші валютні пом'якшення з початку війни. В Нацбанку зазначили, відповідні зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

В кінці 2023 року Нацбанк скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Зазначається, що це допоможе мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами.

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