Курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників.

У червні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників, проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск, тобто певне послаблення національної валюти.

"Ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення, незначно девальвувавши в середньому за місяць", - йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Зазначається, що різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%.

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Основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:

збереження високої інтенсивності видатків бюджету;

активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;

здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

При цьому інтервенції Нацбанку і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку – у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3 мільярди доларів.

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Курс долара у "ПриватБанку" 5 липня знизився на 10 копійок – до 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,25 грн за євро.

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