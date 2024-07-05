У червні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників, проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск, тобто певне послаблення національної валюти.
"Ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. В умовах дотримання НБУ принципів керованої гнучкості обмінний курс гривні рухався під впливом ринкових чинників як у бік послаблення, так і зміцнення, незначно девальвувавши в середньому за місяць", - йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
Зазначається, що різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1,3%.
Основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:
- збереження високої інтенсивності видатків бюджету;
- активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;
- здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.
При цьому інтервенції Нацбанку і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку – у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3 мільярди доларів.
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