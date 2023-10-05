Ліквідовано банк, який визнали неплатоспроможним.

НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" після визнання його неплатоспроможним у вересні.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, регулятор ухвалив це рішення, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також у Нацбанку нагадали, що 7 вересня "Укрбудінвестбанк" рішенням правління НБУ був віднесений до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.

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Ліквідація банків в Україні

У серпні цього року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію в банку "Конкорд" та ліквідувати його, зокрема, через систематичні порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У лютому 2023 року НБУ відніс "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних.

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