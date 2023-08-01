Банк ліквідовано через систематичні порушення вимог закону у сфері запобігання та протидії відмиванню нелегальних доходів.

Правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в АТ "АКБ "Конкорд" та ліквідувати банк з сьогоднішнього дня, 1 серпня 2023 року.

"Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", – йдеться у повідомленні Національного банку.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України. Також НБУ нагадав, що впродовж останніх двох років за результатами здійснення нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму регулятор оштрафував банк за порушення на 60,4 мільйони гривень та видав письмове застереження.

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Водночас у НБУ запевнили, що кожен вкладник банку "Конкорд" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Орієнтовна сума гарантованих виплат вкладникам станом на 01 липня 2023 року становить 1 мільярд 116,25 мільйонів гривень, додали в НБУ.

Виведення банків з ринку: інші новини

20 липня НБУ ухвалив рішення щодо виведення з ринку колишнього "Альфа-Банку" – "Сенс Банку", а також звернувся до уряду з пропозицією націоналізації установи.

21 липня виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запровадила в "Сенс Банку" тимчасову адміністрацію. Того ж дня уряд погодився націоналізувати банк, придбавши його за 1 гривню.

22 липня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого "Сенс Банку", згідно з яким банк перейшов у власність держави.

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