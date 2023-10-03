Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

З 3 жовтня банки, які раніше могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%, можуть самостійно встановлювати його без обмежень.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зазначивши, що відповідну норму закріплено постановою правління НБУ № 121 від 2 жовтня про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу, якою внесено зміни до "воєнної" постанови правління НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року.

"Ви правильно прочитали наші зміни до № 18: тобто немає зараз прив’язки плюс +1%", — підтвердив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Гнучкий курс

З 3 жовтня Нацбанк запровадив гнучкий курс. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП.

Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Зазначається, що офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року - йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

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