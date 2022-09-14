Помірна емісія передбачає викуп військових облігацій Національним банком на суму не більше 30 мільярдів щомісяця.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми домовилися з Національним банком, з Міністерством фінансів про те, що помірна емісія передбачає викуп військових облігацій Національним банком на суму не більше 30 мільярдів щомісяця. Це домовленість, це обґрунтована сума, яка дає нам можливість не впадати в спіраль гіперінфляції", - сказав він.

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24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Станом на 14 червня всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 90 млрд грн.

19 липня 2022 року Міністерство фінансів підвищило ставку за річними гривневими військовим облігаціям до 14% річних.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 100 млрд грн.

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