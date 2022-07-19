Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн.

Міністерство фінансів підвищило ставку за річними гривневими військовим облігаціям до 14% річних.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінфіну в Facebook.

Відзначається, що річна процентна ставка по військових облігаціях зросла на 3 процентних пункти до 14%.

Війна в Україні та військові облігації:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

25 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.гривень. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 10 до 11% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Станом на 14 червня всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 90 млрд грн.

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