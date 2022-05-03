З початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій.

Близько 1 тис. юридичних і фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Про це повідомили в прес-службі Національного банку.

"Частину виплачених коштів повторно вкладено в нові військові ОВДП для подальшої підтримки України. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України, який за розпорядженням Міністерства фінансів України погасив ОВДП (3,3 млрд грн - УНІАН) і здійснив виплату суми погашення і доходів за облігаціями", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, враховуючи квітневе погашення військових ОВДП, обсяг вкладень українських громадян і бізнесу у відповідні цінні папери станом на 2 травня становить близько 3,5 млрд грн, 38,3 млн дол. і 25,4 млн. євро, а нерезидентів - понад 66 млн грн.

"Національний банк і надалі закликає українців і міжнародне співтовариство зміцнювати фінансовий фронт України, купуючи військові ОВДП. Ця підтримка є важливою для забезпечення належної відсічі повномасштабної збройної агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

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