Мінсоцполітики перерахувало з рахунку для гуманітарних потреб понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

У 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком, на потреби оборони Україні було перераховано понад 22,3 млрд грн, для надання гуманітарної допомоги – понад 920 млн грн.

Як повідомила прес-служба регулятора, станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку склав понад 1,1 млрд грн.

"На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, минулого року перераховано понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, у тому числі у грудні – понад 1 млрд грн. Майже 7,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті", - сказано в повідомленні.

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На рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей 1 березня 2022 року, минулого року перераховано понад 920 млн грн в еквіваленті, у тому числі у грудні – понад 98 млн грн. Близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

"Міністерство соціальної політики України, що є одержувачем і розпорядником коштів, що надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ. Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить понад 74 млн грн", - повідомили в НБУ.

Спецрахунок для підтримки ЗСУ:

24 лютого 2022 року Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії України.

Станом на 19 травня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та інших силових відомств, становить близько 274 млн грн.

Станом на 5 вересня залишок коштів на спецрахунку становив 1,26 млрд грн.

Станом на 25 жовтня 2022 року НБУ перерахував на потреби оборони понад 20 мільярдів гривень.

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