За минулий тиждень на спецрахунок для армії надійшло понад 110 млн гривень.

Станом на 5 вересня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил, становить 1,26 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"За минулий тиждень на спецрахунок надійшло понад 119 млн грн. Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 19,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить більше 133 млн грн. За минулий тиждень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло більше 9,4 млн грн.

"Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього більше 624 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ", - повідомили у НБУ.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк подарує ексклюзивні монети з підписами голови НБУ Кирила Шевченка та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Їх можна буде виграти за донати для армії нашої держави.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам. Українській армії допомагають, зокрема, США та країни члени Євросоюзу.

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