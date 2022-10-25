За минулий тиждень на спецрахунок надійшло понад 251,5 млн грн.

Національний банк вже перерахував на потреби оборони 20,8 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Станом на 24 жовтня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони, становить майже 890 млн грн. За минулий тиждень на спецрахунок надійшло понад 251,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних цілей становить близько 156 млн грн. Крім того, міністерство вже перерахувало з нього майже 674 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ

Спецрахунок для підтримки ЗСУ:

24 лютого 2022 року Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії України.

На спеціальному рахунку станом на 18 березня було близько 26 млн грн.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку становив близько 536 млн грн.

Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив близько 3 млн грн.

Станом на 19 травня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та інших силових відомств, становить близько 274 млн грн.

Станом на 5 вересня залишок коштів на спецрахунку становив 1,26 млрд грн.

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